При проведени оперативно-издирвателни действия вчера служители от отдел „Криминална полиция“ от областната дирекция на МВР са задържали в Пловдив 60-годишен гръцки гражданин. Според сигнала в Шенгенската информационна система /ШИС/ той е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си. Официалното искане от властите в Република Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна 3-годишна присъда „лишаване от свобода“, която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над 5 млн евро. Задържането му със заповед по ЗМВР е за срок до 24 часа. За случая са уведомени Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР за предприемане на последващи действия при изпълнение на процедурата.
Пловдивски криминалисти задържаха грък, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 млн евро
22.04.2026
- САЩ разделя съзниците си в НАТО в две графи- послушни и непослушни
- ББР излезе с позиция за 1,4-те милиарда евро на Пеевски и Борисов, които МС иска да изтегли
- Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт
- Пловдивски криминалисти задържаха грък, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 млн евро
- Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото
- Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото
- Командироват Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил в Европейската прокуратура
- Осем месеца 1,4 милиарда евро прашасват в банката-касичка на модела Борисов-Пеевски. Ще извадим тези пари от ББР и ще ги върнем на данъкоплатците
- Днес ЦИК обявява разпределението на мандатите в парламента
- ББР излезе с позиция за 1,4-те милиарда евро на Пеевски и Борисов, които МС иска да изтегли
- Пловдивски криминалисти задържаха грък, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 млн евро
- След като Сарафов хвърли оставка, назначиха на негово място заместничката му Ваня Стефанова
- Осем месеца 1,4 милиарда евро прашасват в банката-касичка на модела Борисов-Пеевски. Ще извадим тези пари от ББР и ще ги върнем на данъкоплатците
- Днес ЦИК обявява разпределението на мандатите в парламента
- Илияна Йотова оцени високо работата на гл. секратар на МВР Георги Кандев
- Гуцанов към Зарков: Оставка веднага! И конгрес!
- Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
- Борисов: Народът искаше еднолично управление и вече си има господар