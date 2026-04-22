Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото





Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов не успяха да преодолеят репешажите на европейското в Албания.

Амаев отстъпи на шведа Николас Йолен с 1:3 в категория до 67 кг на класическата борба.

А Николов не успя срещу молдовеца Михай Браду - 3:12 при 82-килограмовите.

Тази вечер на финалите Кирил Милов ще атакува титлата 97-килограмовите. Негов съперник за трофея ще бъде унгарецът Алекс Соке, втори в света от 2021-а.

Срещите за медалите започват от 19 часа.

И трите ни представителки при жените загубиха. Виктория Бойнова получи травма по време на срещата.