Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото

DenNews.bg
22.04.2026
размер на текста:

 Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов не успяха да преодолеят репешажите на европейското в Албания.
Амаев отстъпи на шведа Николас Йолен с 1:3 в категория до 67 кг на класическата борба.
А Николов не успя срещу молдовеца Михай Браду - 3:12 при 82-килограмовите.
Тази вечер на финалите Кирил Милов ще атакува титлата 97-килограмовите. Негов съперник за трофея ще бъде унгарецът Алекс Соке, втори в света от 2021-а.
Срещите за медалите започват от 19 часа.
Финалните двубои може да следите на живо по БНТ 3.
И трите ни представителки при жените загубиха. Виктория Бойнова получи травма по време на срещата.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети