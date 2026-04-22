Командироват Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил в Европейската прокуратура





Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази положително становище за командироването на Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил и помощник на националния член в Евроюст от Република България на позиция „командирован национален експерт“ от Република България в отдел „Оперативен“ (Реф. 25/EJ/SNE/01) в Евроюст.

Колегията предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме за сведение изразеното положително становище, да отмени решението си по протокол № 5/22.02.2023 г., т. 1.4., с оглед постъпило заявление от прокурора, с което заявява, че желае да бъде освободен от позицията „помощник на националния член в Евроюст от Република България“ и чрез министъра на правосъдието да бъдат уведомени Евроюст и Европейската комисия за взетото решение, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 22 от ЗСВ и чл. 18 от Правилата за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие.

Предложенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще бъдат внесени за разглеждане и произнасяне в следващото заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 23.04.2026 г.

Взетите решения са при отвод на г-жа Светлана Бошнакова.