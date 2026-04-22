Днес окончателните резултати от изборите в неделя и разпределението на мандатите в новия парламент трябва да бъдат обявени от ЦИК. Вече е ясно, че протоколите на секционните избирателни комисии са обработени на 100%, а вчера започна и повторната проверка. След нея ще стане ясна окончателната избирателна активност и картината с депутатските мандати. В 52-рото Народно събрание влизат пет партии, като превъзходство има „Прогресивна България” и значителен спад за ГЕРБ-СДС, като в 52-рия парламент влизат още ПП-ДБ, ДПС и „Възраждане”. До неделя се очаква да стане известен и поименният състав на 240-те депутати в новия парламент.
Днес ЦИК обявява разпределението на мандатите в парламента
22.04.2026
