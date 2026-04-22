



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ удължават спирането на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато чака единодушно предложение от иранска страна.

След като Тръмп обяви удължаване на двуседмичното спиране на огъня, министърът на финансите Скот Бесент потвърди, че Военноморските сили на САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища.

Съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Галибаф заяви, че удължаването на примирието от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ с цел изненадващ удар.

В публикация в X съветникът на Галибаф, Махди Мохамади, заяви, че продължаването на американската блокада над иранските пристанища „не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.