Остава облачно и с валежи от дъжд, на места интензивни и с гръмотевици





Днес облачността ще бъде предимно значителна, на места с валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. Ще има валежи, на места ще са краткотрайни и временно интензивни и с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През следващите дни ще е ветровито, с умерен, в четвъртък и в неделя, главно в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд. От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и през почивните дни максималните ще достигат 20°, в неделя в отделни низини 25°. В началото на следващата седмица отново се повишава вероятността за изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се понижат – в по-голямата част от страната ще остават под 20°, от вторник по-ниски ще са и минималните.