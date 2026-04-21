Кирил Милов смачка четирима, отива на финал за трето европейско злато!







Кирил Милов ще защитава Европейската си титла от миналата година и ще търси общо трета в своята кариера! Уникален, страхотен, мощен, днес Киро разби конкуренцията в Тирана и ни направи горди българи за пореден път!

Милов се прадстави впечатляващо, след като постигна 4 страхотни победи през деня - с 9:0, 10:0 и 8:1 и 7:1! В категория до 97 кг на класическата борба двукратният европейски шампион преодоля Герард Курнишак (Полша) с 9:0, след това и беларусина Кирил Маскевич, бронзов медалист от световно и европейско първенство, с 10:0.

А на четвъртфиналите се справи с европейския вицешампион Лукас Лазопианис (Германия) – 8:1. Разбира се, успя да преодолее и последното препятствие пред него до финала беше състезаващият се под флага на UWW Артур Саргсян, на 28 години, втори в световната ранглиста в тази категория. През миналата година стана втори в света, а през тази спечели рейтинговия турнир именно в Тирана. Киро го победи категорично!

Петима български борци започнаха днес своето участие на Евро 2026 в класическия стил. Освен Милов, Абу-Муслим Амаев, Светослав Николов, Димитър Георгиев и Борислав Кирилов също бяха на тепиха.