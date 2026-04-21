Илияна Йотова оцени високо работата на гл. секратар на МВР Георги Кандев







Смятам, че новото мнозинство в парламента и опозицията в него ще направят всичко възможно най-накрая България да направи сериозна съдебна реформа, добре обмислена, с уважение и вслушване в позициите на юридическото съсловие. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова, която беше гост в Съюза на юристите на тържественото честване на Деня на Конституцията и професионалния празник на юриста.

Собствена преценка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е дали да се оттегли сам – така Йотова отговори на въпрос дали допуска той сам да напусне поста. По думите на президента народните представители трябва да решат дали изборът на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор трябва да вървят паралелно.

Държавният глава оцени високо работата на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. „Дали ще остане на поста си, зависи от новия състав на Министерски съвет и новия вътрешен министър. Ако питате за моето мнение – бих му дала шанс да довърши започнатото“, посочи Илияна Йотова.

Президентът отново заяви, че е най-вероятно да свика първото заседание на Народното събрание в сряда или четвъртък другата седмица.