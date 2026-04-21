Водачът на "Прогресивна България" за област Кюстендил Явор Гечев става министър на земеделието

Водачът на листата на Прогресивна България Румен Гечев става министър на земеделието. Името му се спряга в проекто-кабинета на Румен Радев, който застава начело на правителството.
По информация на News.bg ето и каои са имената на останалите министри:
Министър на вътрешните работи- Иван Дермеджиев
Министър на отбраната- Димитър Стоянов;
Вицепремиер по европейските въпроси - Петър Витанов
Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов или Лазар Лазаров
Министър на финансите - Иван Василев
Министър на икономиката - Константин Проданов
Министър на младежта и спорта - Петър Стойчев
Министър на иновациите и растежа - Александър Пулев
Министър на регионалното развитие - Иван Шишков
Министър на туризма - Илин Димитров
Министър на околната среда и водите - Росица Карамфилова
Министър на културата - Найден Тодоров
Министър на външните работи - Ради Найденов