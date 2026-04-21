Водачът на "Прогресивна България" за област Кюстендил Явор Гечев става министър на земеделието





Водачът на листата на Прогресивна България Румен Гечев става министър на земеделието. Името му се спряга в проекто-кабинета на Румен Радев, който застава начело на правителството.

По информация на News.bg ето и каои са имената на останалите министри:

Министър на вътрешните работи- Иван Дермеджиев

Министър на отбраната- Димитър Стоянов;

Вицепремиер по европейските въпроси - Петър Витанов

Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов или Лазар Лазаров

Министър на финансите - Иван Василев

Министър на икономиката - Константин Проданов

Министър на младежта и спорта - Петър Стойчев

Министър на иновациите и растежа - Александър Пулев

Министър на регионалното развитие - Иван Шишков

Министър на туризма - Илин Димитров

Министър на околната среда и водите - Росица Карамфилова

Министър на културата - Найден Тодоров

Министър на външните работи - Ради Найденов