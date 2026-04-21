Кристиян Иванчов: Област Кюстендил бe първа в страната, предала документите от изборния ден в Централната избирателна комисия





Област Кюстендил бе първа в страната, предала документите от изборния ден в Централната избирателна комисия. За това имат заслуга както членовете на секционните избирателни комисии и на Районната комисия, така и служителите от Областна администрация - екипът, който отговаряше и работеше по технически и организационни въпроси, свързани с тези избори. Това съобщи на пресконференция областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов.

В продължение на два месеца Областна администрация - Кюстендил, съвместно с Районна избирателна комисия, регионални институции и местна власт, организира техническото и логистично обезпечаване на изборния процес.

“Благодаря на всички колеги от Областна администрация и на служителите на ОД на МВР, с които организирахме едни честни и прозрачни избори. Благодаря на РД “ПБЗН”, които бяха неотлъчно до нас през целия процес. Благодаря на кметовете и на общинските администрации, които помогнаха за добрата организация и за безпроблемното протичане на изборите. И на колегите от Информационно обслужване, които бързо и адекватно обработваха резултатите. Заслуга за създадената добра организация имат всички. 90% от протоколите са били без грешка - това е и причината да бъдем първи в страната, подали документите. Гордеем се с този резултат и това означава, че сме си свършили работата”, обясни Кристиян Иванчов.

Той поздрави победителите в изборите и обясни, че очакванията на българския народ са големи.

“Имаше около 10% повишение на избирателната активност в сравнение с предходните избори през октомври 2024 г. За цялата област активността на тези избори е 44,37%. По данни от вчера, най-висока е била избирателната активност в община Невестино - над 60%. Повишаването на избирателната активност също е похвално”, заяви още областният управител Иванчов.