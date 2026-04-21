След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен. Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани.
За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села.
И в новия парламент, последователно ще продължим да защитаваме и подкрепяме хората със своите политики и в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието, и в местната власт.
За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор.
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
- Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
- Майка моли отчаяно за помощ. Синът й е изчезнал безследно в Берлин
- Борисов: Народът искаше еднолично управление и вече си има господар
- 80-год. дупничанка благодари на полицията в Дупница, че е разкрила измамници и са й възстановени 230 евро
- Кирил Милов излиза на тепиха срещу поляка Герард Курнишак
- БАБХ потвърди случай на антракс в с. Черногор, Силистренско
- Георги Кандев: Дадохме всичко от себе си
- Жертва и ранени след стрелба по туристи в Мексико
- Вотът на нашите сънародници зад граница: ГЕРБ-СДС на последно място в шестпартиен парламент
- Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
- Борисов: Народът искаше еднолично управление и вече си има господар
- БАБХ потвърди случай на антракс в с. Черногор, Силистренско
- Георги Кандев: Дадохме всичко от себе си
- В хода на предизборната кампания: МВР е внесло 127 искания заза разрешение за използване на специални разузнавателни средства.
- Илияна Йотова: Възможно е следващата седмица да свикам 52-то Народно събрание
- 16 месеца затвор за мъж, блудствал с дете и използвал непълнолетни за порнофилми
- Прокуратурата иска постоянен арест за граничните полицаи, участвали в трафик на мигранти
- Прогресивна България" е фаворитът на Gen Z поколението