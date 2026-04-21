Майка моли отчаяно за помощ. Синът й е изчезнал безследно в Берлин





Уважаеми членове на групата, моля, помогнете ми да намеря сина си. Той е в Берлин. Последно е бил активен онлайн през нощта между петък и събота, в 04:51. На следващия ден минувач намери личната му карта близо до кошче за боклук в центъра на Берлин,обади се на български познат, за да го информира, че са намерили документа на сина ми. В неделя (19.04.2026) документът беше оставен в пощенската кутия на посолството. Намирам се много далеч и не мога да летя до Германия.

Много ви моля, разпространете информацията.