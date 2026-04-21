Борисов: Народът искаше еднолично управление и вече си има господар

DenNews.bg
21.04.2026
размер на текста:

 Народът искаше еднолично управление и го получи. Вече си има господар. Но нека изтрезнеят всички. Това заяви по време на днешната пресконференция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По-добре е да поздравиш и само да си траеш. Ние си изручахме жабетата с тези сглобки и коалиции през последните години и сега можем само да си отдъхнемНа въпрос дали смята да подава оставка заради резултата, той отговори, че това не е на дневен ред, каза още Борисов. 

Според него на дневен ред сега е партията да си върне отново доверието на хората. 

Всичко от пресконференцията:

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети