Преданен от клиенти търговец на гласове от Кюстендил остава в ареста





Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на кюстендилец, обвиняем за това, че е предлагал на две лица сумата от по 50 евро, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция на изборите за 52- ро Народно събрание – престъпление по чл. 167, ал.2 от НК, определи Районен съд Кюстендил. В изборния ден / 19.04.2026 г. /, съдът уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по- лека мярка за неотклонение – „подписка“ или „домашен арест“.

На обвиняемия е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева. Следователно се касае за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, доколкото максимално предвиденото наказание лишаване от свобода е повече от пет години. На следващо място, съдът намира, че към настоящия етап на наказателното производство е налице и изискуемото от закона обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен към отговорност. Този извод се извежда от съвкупната преценка на събраните до момента доказателствени материали, а именно: показанията на разпитаните по делото свидетели Д.С., Б. Н. и Б. Т., от които се извличат данни, че обвиняемият им е предлагал парични средства, за да заснеме личните им карти; приложените протоколи за извършените процесуално-следствени действия, включително за изземване на мобилен телефон, предаден от обвиняемия, който е заявил, че устройството е негово; както и данните, установени в хода на разследването, че в това устройство се съдържат снимки на лични карти на лица, разпитани като свидетели по делото. Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. От събраните до момента доказателства се извличат данни за контакти с повече от едно лице и за действия, които по своя характер не се изчерпват с еднократен и случаен акт, а сочат на механизъм на поведение, годен да бъде продължен и повторен. Според събраните данни обвиняемият е действал чрез предлагане на имотна облага и събиране на изображения на лични документи, като именно множествеността на контактите и способът на действие, ако бъдат потвърдени в хода на разследването, обосновават извод, че при по-лека мярка рискът от нова престъпна проява не е преодолян, посочва в мотивите си съдия Кристиян Стоилов.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днес пред Окръжен съд Кюстендил.