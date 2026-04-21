Кирил Милов излиза на тепиха срещу поляка Герард Курнишак





Петима наши борци излизат във втория ден на европейското първенство в Тирана, Албания.

При 97-килограмовите Кирил Милов, двукратен европейски шампион, стартира срещу поляка Герард Курнишак, който е без сериозни успехи на големи първенства.

В тази категория титулуваният Артур Алексанян, когото Милов победи през миналия сезон, за да ликува с титлата, не участва. Тази година арменците са заложили на младия Хайк Хлоян, №1 в света до 23 г. през 2024-а.

При 60-килограмовите на класическата борба Борислав Кирилов ще излезе срещу младия руснак Сунер Конунов, който се състезава под флага на Международната федерация (UWW).



Съперникът му стана трети на турнира в Тирана тази година. А Кирилов е европейски шампион за кадети, пети в Европа при юношите, а на туринра „Никола Петров“ през миналия сезон стана трети.



Абу-Муслим Амаев (67 кг) започва с италианеца Андреа Сети, който за момента няма призови класирания от големи първенства. Амаев пък е втори в Европа през миналия сезон и пети в света през 2024-а.



Димитър Георгиев (72) ще има за съперник хърватина Павел Пуклавац, втори в света до 23 г. през 2022-а.

Георгиев а пети в Европа до 23 г. през 2024-а. Светослав Николов



Светослав Николов (82) пък ще спори с европейския шампион Гурбан Гуранов (Азербайджан), който е трети на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон и пети в света при мъжете. А зад гърба си има две европейски титли до 23 г. и една световна титла за същата възраст.



Българинът по-рано тази година стана шампион на „Никола Петров“, а през миналия сезон взе бронз на рейтинговия турнир в Загреб.

Срещите стартират днес от 11,30 ч наше време.

Тази вечер са първите финални срещи, стартират от 19 ч и може да ги следите пряко по БНТ 3.



