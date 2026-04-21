Жертва и ранени след стрелба по туристи в Мексико







32-годишна канадка е убита и няколко души са ранени, след като мъж е открил огън на историческо място в Мексико, според мексикански официални лица. Въоръженият мъж се е самоубил след нападението.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази солидарността си с жертвите на стрелбата в една от най-важните туристически дестинации на страната, древния пирамидален комплекс в Теотиуакан.

Остават седем седмици преди първия мач от Световното първенство по футбол на ФИФА, който ще се проведе в Мексико Сити.

„Имаше голямо блъскане и паника, всички тичаха едновременно, за да се измъкнат“, каза британска двойка пред Би Би Си, описвайки хаотични сцени сред звука на стрелба.

Пирамидите и руините в Теотиуакан отпреди испанската епоха са обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и са сред най-популярните туристически атракции в страната.

Полицията е открила огнестрелно оръжие, хладно оръжие и бойни патрони на мястото на инцидента. Шейнбаум каза, че следи актуализации и е във връзка с канадското посолство.

Тя написа в социалните мрежи, че е инструктирала кабинета си по сигурността да разследва инцидента и да предостави цялата необходима подкрепа.

„Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни наранява. Изразявам най-искрената си солидарност със засегнатите и техните семейства“, написа тя на испански.

Министърът на външните работи на Канада Анита Ананд потвърди, че един канадец е убит, а друг е ранен при инцидента. Тя каза, че канадски консулски служители оказват помощ.

Министърът на държавната сигурност Кристобал Кастанеда Камарийо заяви пред репортери в понеделник, че сред ранените са двама колумбийци, руснак и канадец.

Самоличността на стрелеца все още не е разкрита и властите не са разкрили мотив за стрелбата.

В Мексико, по време на почивка, британска двойка от Лондон, която не пожела да бъде анонимна, снимала Пирамидата на Слънцето, когато видяла хора да тичат към тях и да викат за стрелец.

„Стрелбата ставаше все по-силна и по-честа и хората около нас почувстваха същото, защото няколко души извикаха неща като „Идват насам“, което създаде доста паника“, казаха те пред Би Би Си.

Двойката убедила туристическата си група да се отправи към изход, въпреки известно объркване относно случващото се - когато стигнали до билетните каси, видели туристи, които все още влизали в обекта.

„Нямало никаква координирана евакуация - можехме да видим, че има служители, които тичат наоколо, но никой от тях не казвал на някого да си тръгне“, казаха те пред Би Би Си.

Те добавиха, че не са били подложени на никакви проверки за сигурност при влизане в обекта, въпреки че са имали раница със себе си.

„Никога не си мислиш, че ще се окаже ситуацията, с която трябва да се справиш, но в крайна сметка сме добре“, казаха те.

„Мисля, че по същество ние сме късметлиите - някой е загубил живота си днес.“

Теотиуакан е древен град, дом на масивни пирамиди, и е предшествал ацтеките.

Той ще бъде мястото на завладяващо нощно шоу за туристи по време на Световното първенство това лято, обяви правителството на щата Мексико по-рано този месец.

По-рано тази година мексиканското правителство беше принудено да увери хората, че сигурността няма да е проблем по време на турнира, след като въоръжени мъже от картела „Ново поколение Халиско“ тероризираха множество градове сред горящи барикади и насилие с оръжие след убийството на лидера на групата, Немесио Осегера, известен като „Ел Менчо“.

Въпреки че този последен инцидент изглежда няма връзка с насилието, свързано с наркотици: жертвата е канадски турист, прострелян от мъж, който е открил огън от емблематичната Пирамида на Луната на обекта.

След това стрелецът очевидно е отнел живота си. Още няколко жертви, граждани на Колумбия, Русия и Канада, са ранени и се лекуват в болница.

Въпреки широко разпространеното насилие от страна на картели в Мексико, подобни инциденти с участието на туристи са рядкост.

Откриващият мач на Световното първенство ще се проведе в Мексико Сити на 11 юни между Мексико и Южна Африка. Очаква се турнирът да привлече около 5,5 милиона международни посетители, съобщиха мексикански власти. Като съ-домакин на Световното първенство, Мексико планира да разположи близо 100 000 служители по сигурността, за да защити феновете на турнира това лято, на фона на продължаващото насилие от страна на наркокартелите в страната.