Вотът на нашите сънародници зад граница: ГЕРБ-СДС на последно място в шестпартиен парламент





Вотът на нашите сънародници зад граница показва съвсем различна картина от тази у нас. Ако зависеше само от гласовете зад граница, парламентът би бил шестпартиен. Там "Прогресивна България" и ПП-ДБ са първа и втора сила, но след тях се нареждат ДПС, "Величие" и "Възраждане", а ГЕРБ-СДС остава едва на шесто място - сериозен сигнал за ерозия на подкрепата извън страната.

Отчетено е и по-ниско ниво на протестен вот чрез опцията "Не подкрепям никого" - около 50 000 души, при близо 80 000 на изборите през октомври 2024 г., въпреки по-високата избирателна активност.

Процесът по предаване на протоколите е бил забавен, като основните причини са по-високата активност и големият брой преференции, които традиционно затрудняват обработката. Съобщава се и за множество грешки в протоколите, въпреки въведените стимули за по-прецизното им попълване.