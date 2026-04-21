Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области в страната





Днес още преди обяд, започналото от северозапад увеличение на облачността ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България, където ще са придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще са валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще се задържи облачно с валежи от дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него застудяването ще продължи. И в по-ниските планински райони, до около 1200-1300 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°. През следващите дни ще е ветровито, с умерен временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в централните и планинските райони ще превали слаб дъжд. В петък и събота вероятността за валежи намалява, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания, главно в планините. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и събота максималните ще са между 15° и 20°. В неделя и понеделник времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне и временно ще се ориентира от юг. Ще се затопли още.