Турски митничари заловиха тир с 280 кг. канабис, влязъл от България







Екипи за митническа сигурност към Министерството на търговията на Турция добавиха още една операция към борбата си срещу контрабандата на наркотици. В две отделни операции, проведени едновременно в Одрин и Истанбул, беше нанесен тежък удар на трафика на наркотици=



Първата операция в Одрин се проведе на Капъкуле, един от най-важните гранични пунктове на Турция. Камион, пристигащ от България в митническата зона за влизане в Турция, е поставен под наблюдение от екипите въз основа на анализ на риска. В резултат на подробни претърсвания и проверки на подозрителното превозно средство са конфискувани общо 280 килограма канабис.



Втората цел на екипите е летище Истанбул. Товарна пратка, за която е установено, че произхожда от САЩ, е счетена за подозрителна от екипите на митническите власти. В резултат на проверката на пратката са открити 140 килограма канабис, скрити в пакетите.



Общият баланс на двете операции разкрива огромния мащаб на търговията с наркотици. В изявлението на министерството се посочва, че са конфискувани общо 420 килограма наркотици, като се добавя: „Пазарната стойност на конфискуваните наркотици е определена на приблизително 378 милиона 107 хиляди турски лири.“ Конфискуваните вещества са унищожени след необходимите процедури.



Министерството на търговията подчерта, че подобни операции са жизненоважни не само за борбата с наркотиците, но и за предотвратяване на престъпни приходи. В изявлението се казва: „Тези операции, извършвани от екипи за митническа сигурност, играят ключова роля в борбата с трафика на наркотици, един от най-важните източници на финансиране за международни престъпни организации, особено в предотвратяването на финансирането на тероризма и прането на пари.“

Министерството заяви, че борбата с наркотиците ще продължи без прекъсване, споделяйки посланието: „Екипите за митническа сигурност на Министерството на търговията ще продължат безмилостно и решително своите усилия за борба с контрабандата през 2026 г., за да защитят икономическата и социалната сигурност на нашата страна.“

Иззетите материали бяха конфискувани след операциите и незабавно бяха започнати съдебни производства срещу лицата, отговорни за инцидента.