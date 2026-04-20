Община Дупница: От 22-и април се възобновява раздаването на хранителни продукти по нов график





Община Дупница информира, че настъпва промяна в графика за раздаването на индивидуалните пакети с хранителни продукти на територията на община Дупница.

От 22 април (тази сряда) до крайния срок 30 април (следващия петък), предоставянето ще се извършва по списък всеки работен ден от 11:00 до 13:00 часа, вместо от 10:00 до 15:00 часа, както бе досега.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане. Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти, предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“.

Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделения на АСП въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социално подпомагане и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика.

Раздаването на пакетите е в изпълнение на Операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на хранителни продукти, закупени от Агенция социално подпомагане.