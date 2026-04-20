Френски прокурори призоваха Илон Мъск на разпит







Илон Мъск е бил призован на доброволен разпит от френските власти в понеделник, докато те продължават да разследват платформата му X, но дали технологичният милиардер ще се появи, предстои да видим.

Офисите на компанията бяха претърсени от отдела за киберпрестъпления на парижката прокуратура през февруари заради предполагаеми криминални престъпления, свързани със съдържание на платформата.

Разследването, започнато за първи път през 2025 г., беше разширено, за да обхване опасенията, повдигнати относно това дали противоречивият чатбот на X Grok е бил използван за създаване на неконсенсуални сексуални дийпфейк изображения.

Когато беше помолен за коментар, X посочи BBC към предишна публикация на Мъск, в която той нарече разследването „политическа атака“.



Това се случва, след като Wall Street Journal съобщи в събота, че Министерството на правосъдието на САЩ е уведомило френските власти в писмо, че няма да съдейства за разследването им на X.

Министерството също така обвини френските власти в злоупотреба с американската правосъдна система, съобщи Journal.

Мъск обаче отговори на публикация относно доклада за X, като написа „наистина, това трябва да спре“.

Ако технологичният милиардер не присъства на интервюто в Париж в понеделник - дата, определена от прокурорите през февруари - това няма да е първият път, когато той пренебрегва властите.

Мъск не се яви на съдебно разпоредено явяване в Лос Анджелис през септември 2024 г., като част от разследване на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) относно неговото поглъщане на Twitter.

Френските прокурори започнаха разследване на платформата му за първи път през януари 2025 г., след като получиха доклади, изразяващи опасения относно препоръчителното съдържание.

Впоследствие разследването беше разширено поради опасения относно съдържание, генерирано от Grok, включително способността му да редактира изображения на жени и, според съобщенията, на някои деца, споделяни в X, за да създава сексуални deepfakes без съгласие.

Това предизвика редица регулаторни и правни действия срещу X и компанията майка xAI в Обединеното кралство, ЕС и по света.

Прокурорите в Париж заявиха през февруари, че разследват X по редица предполагаеми престъпления.

Те включват съучастие в притежание или организирано разпространение на материали за сексуално насилие над деца (CSAM), нарушаване на правата върху изображението на хората със сексуални deepfakes и предполагаемо измамно извличане на данни от организирана група.

X преди това отрече всякакви нарушения и определи обвинението като „неоснователно“.

В изявление по това време компанията заяви: „Днешната организирана акция засилва убеждението ни, че това разследване изопачава френското законодателство, заобикаля справедливия процес и застрашава свободата на словото.

„X е ангажирана да защитава основните си права и правата на своите потребители.“

Линда Якарино, бившият главен изпълнителен директор на X, също беше призована на доброволен разпит в Париж заедно с Мъск през април - след като е била на поста си през периода, в който според прокурорите са извършени предполагаеми престъпления.

Тя повтори критиките на Мъск към акцията и първоначалната призовка, като преди това обвини френските прокурори, че извършват „политическа вендета срещу американците“ в публикация в X.