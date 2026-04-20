Дупница достойно отдаде своята почит на героите от Априлското възстание

150-годишнината от Априлското въстание бе отбелязана по тържествен и емоционален начин в Дупница.
Голям брой дупничани изпълниха централния площад „Свобода“ и с чувство на патриотизъм почетоха героите от Априлската епопея.
Сред тях бяха и кметът на Община Дупница Първан Дангов, неговите заместници Валентина Караганова и Бойко Христов, педагози, читалищни дейци и общественици.
Програмата започна с изпълнения на Общинския ученически духов оркестър и продължи с възстановката „Априлско въстание – подвиг и памет“. В нея се включиха ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ и актьори от Общински драматичен театър „Невена Коканова“. Те влязоха в образите на Райна Княгиня, Тодор Каблешков, Панайот Волов, Стефан Стамболов, Стоян Заимов и Иларион Драгостинов.
Бе почетена и паметта на свързания с Дупница революционер Георги Измирлиев – Македончето, както и местния четник - възрожденския учител и адвокат Христо Меджидиев.
Присъстващите чуха още пламенни изпълнения на патриотични песни и рецитал на стихотворения, които стоплиха сърцата на малки и големи.
След това градоначалникът Първан Дангов награди победителите в конкурса за есе на тема „Априлското въстание – символ на свободата“.
В първа възрастова група (5-7 клас) бяха отличени Крисия Гиргинова от ОУ „Евлоги Георгиев“ и Деян Иванов от ОУ „Неофит Рилски“.
Есето на Владимир Владимиров от ПГ по транспорт бе класирано на първо място във втората възрастова група 8-12 клас. Единасейтокласникът прочете своята творба и получи бурни аплодисменти за написаното.
Осмокласникът Християн Георгиев (ПГ „Христо Ботев“) бе класиран втори от комисията при по-големите, а на трето - Симона Иванова от 12 клас (СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“).
Малко по-късно ученици от Дупница показаха своите знания по време на Историческа викторина „Знаем и помним нашата история“ в Общинската художествена галерия.
Като част от програмата в местния исторически музей се проведе и лекцията „150 години Априлско въстание. Обзор на събитията – причини, предпоставки и ход на въстанието, с акцент Дупнишко и Югозападна България“.
Дупница достойно отдаде своята почит на героите от Априлското възстание
150-годишнината от Априлското въстание бе отбелязана по тържествен и емоционален начин в Дупница.
