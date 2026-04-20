ЦИК обяви резултатите при 100% преброени бюлетини





Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от вота на 19-и април при 100% преброени бюлетини.

Безарелационното първо място е на Прогресивна България- 44.594%. За формацията на президента Румен Радев са гласували 1 444 924

ГЕРБ-СДС успяха да се преборят за второто място с 433 755 гласа, или 13.387%

Трети се нареждат ПП-ДБ със 408 845 гласа- 12.618%

Четвъртото място е за Възраждане със 137 940 гласа, или 4.257%

На опашката за места в Народното събрание са Движение за права и свободи - ДПС със 230 693, което е 7.120%

ПП МЕЧ има вота на 104 506 избиратели, което е 3.225%

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА е получила доверието на 97 753 избиратели и това са 3.017%

За ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД своя вот са дали 23 861 избиратели, което 0.736%

Антирекордът е за Коалиция от партии Трети март, за която са гласували 1 840 избиратели, което е 0.057%.

С "Не подкрепям никого" са отчетени 50 732 гласа.