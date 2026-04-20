ЦИК обяви резултатите при 100% преброени бюлетини

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от вота на 19-и април при 100% преброени бюлетини.
Безарелационното първо място е на Прогресивна България- 44.594%. За формацията на президента Румен Радев са гласували 1 444 924
ГЕРБ-СДС успяха да се преборят за второто място с 433 755 гласа, или 13.387%
Трети се нареждат ПП-ДБ със 408 845 гласа- 12.618%
Четвъртото място е за Възраждане със 137 940 гласа, или 4.257%
На опашката за места в Народното събрание са Движение за права и свободи - ДПС със 230 693, което е 7.120%
ПП МЕЧ има вота на 104 506 избиратели, което е 3.225%
БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА е получила доверието на 97 753 избиратели и това са 3.017%
За ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД своя вот са дали 23 861 избиратели, което 0.736%
Антирекордът е за Коалиция от партии Трети март, за която са гласували 1 840 избиратели, което е 0.057%.
С "Не подкрепям никого" са отчетени 50 732 гласа.