Кирил Милов вече е в Тирана и загравя за първата си среща утре





Българската федерация по борба изпрати своите състезатели на Европейското първенство в Тирана (Албания), което ще се проведе в периода 20–26 април 2026 година.



Надпреварата поставя началото на най-важните състезания в календара за годината и ще събере елита на континента в трите стила – класически, свободен и борба за жени. Първи на тепиха излизат представителите на класическия стил, които вече са в албанската столица и са в пълна готовност за своите срещи.



България ще бъде представена от утвърдени имена и амбициозни млади състезатели, които нееднократно са доказвали своята класа на международната сцена. Подготовката премина при отлични условия, с високо ниво на професионализъм и отдаденост, което дава основание за оптимизъм преди старта на шампионата.



Ръководството на Българската федерация по борба изразява своята увереност, че националните ни състезатели ще се представят достойно, ще демонстрират борбен дух, дисциплина и характер, и ще защитят авторитета на българската школа.

Четирима наши борци излизязоха днес, в първия ден на европейското първенство в Тирана, Албания.

Семен Новиков е на полуфинал на европейското първенство в Тирана, Албания.



Олимпийският шампион постигна три победи до момента в категория до 87 кг на класическата борба.



На старта се наложи над Валтери Латвала (Финландия) къс 7:2, в осминафиналите преодоля представителя на домакините Марджан Кола с 9:0, а в четвъртфиналите спечели срещу турчина Доган Кая, също с технически туш 8:0.



За място на финала Латвала ще излезе срещу азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а.



През миналия сезон Новиков взе сребърен медал.



В същата категория не участва унгарецът Давид Лозончи, №1 в света от 2023-а.



Останалите ни трима представители днес загубиха, но двама от тях са с шансове да продължат.



Стефан Григоров (55) победи на старта Леонид Мороз (Молдова) с 5:1, а в четвъртфиналите отстъпи пред световния шампион за миналия сезон Вахтанг Лолуа (Грузия) с 0:9.



С шансове е и Николай Вичев (63), който загуби от Майрбек Салимов (Полша) с 2:5.



От надпреварата отпадна Стоян Кубатов (77) след загуба в първия кръг от Шуай Мамедау (Беларус).



Съперникът му загуби в следващия кръг и българското участие приключи.



Във вторник са останалите петима наши представители - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97).




