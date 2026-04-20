6-тонен камък с лика на своя патрон поставиха в двора на СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" в Дупница







В двора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница бе положен 6-тонен камък, а върху него бе поставена мемориална плоча с лика на патрона на училището – св. Паисий Хилендарски. На плочата е изобразен ликът на първия български възрожденец и неговите заветни думи: „Българино, знай своя род и език“. Отбелязана е годината 1871 – времето, когато е създадено училището в махалата „Мърджина“. Символичен е знакът ∞ , защото там, където има знание, духовност и просвета – има безкрайност и стремеж към съвършенство.

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, отбелязва 155 години от създаването на училището в махалата „Мърджина“ и 120 г. от основаването на ОУ „Отец Паисий“ с множество събития – патронен празник, юбилеен пробег, спортни турнири, Дни на родното училище и др. Сред тях е и реализираната инициатива – поставяне на капсула на времето. Випуск 2026 г. написаха писмо до бъдещите поколения и им завещаха в слово своите размисли за настоящето, за просветата, за училището и за родината. Посланието бе написано на пергамент, поставено в стъкленица, а тя грижливо бе поместена в гилза от артилерийско оръдие от 1940 г. Гилзата е подарена на училището от НЧ „Генерал Георги Тодоров-2011“. Капсулата ще бъде отворена след десетилетия, за да свърже миналото, настоящето и бъдещето на училищната общност.

Мемориалната плоча и капсулата на времето ще напомнят за дългия път, извървян от училището, и за всички, допринесли за неговото развитие и утвърждаване като духовно средище. С отбелязването на тази годишнина училището не само почита своята история, но и отправи послание към бъдещето – да се пазят традициите и да се надграждат постигнатите успехи.