Прокуратурата иска постоянен арест за граничните полицаи, участвали в трафик на мигранти





Районна прокуратура-Ямбол внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Г.В. и С.С. Те са обвинени за това, че действайки като съизвършители противозаконно са подпомогнали 11 граждани на Ирак да пребивават и преминават през българска територия. Престъплението е осъществено на 17.04.2026 година на път, намиращ се в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол.

По време на разследването е установено, че двамата обвиняеми, които са полицейски служители от ГПУ-Елхово, противозаконно са подпомогнали на 11-те чужди граждани, превозвайки ги със служебен автомобил на „Гранична полиция“, целейки облага.