Израелски войник разби статуя на Исус Христос в Ливан





Снимка, на която израелски войник разбива статуя на Исус Христос с чук в Южен Ливан, предизвика силна обществена реакция и международно възмущение, съобщава "Ал-Джазира"

Израелската армия потвърди автентичността на кадъра, който бързо се разпространи в социалните мрежи и събра милиони гледания. По нейни данни снимката е направена по време на операция в Южен Ливан, където Израел провежда сухопътни и въздушни действия на фона на конфликта с Иран. Военните съобщиха, че е започнато разследване и при необходимост ще бъдат предприети дисциплинарни мерки.

Инцидентът е станал край село Дебл, близо до границата с Израел, където се намира разрушената статуя. Случаят предизвика остри реакции от политици и общественици. Депутати от израелския парламент с палестински произход остро осъдиха действията, като ги определиха като част от по-широк модел на посегателства срещу религиозни символи.

Критики отправиха и активисти и анализатори, които посочват, че атаките срещу религиозни обекти и символи в региона се засилват. В социалните мрежи потребители осъдиха липсата на международна реакция при подобни случаи, предупреждавайки, че това може да насърчи нови прояви на насилие