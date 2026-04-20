



САЩ са атакували и заловили ирански товарен кораб, опитващ се да премине през блокадата на иранските пристанища, каза президентът Тръмп

Тръмп казва, че корабът е получил „справедливо предупреждение да спре“, но екипажът „е отказал да слуша, така че нашият военноморски кораб ги е спрял точно на място, като е взривил дупка в машинното отделение“

Иранските военни заявиха, че ще отвърнат на удара - иранските медии съобщават, че дронове са атакували американски кораби, въпреки че не са съобщени щети

САЩ и Иран трябва да проведат мирни преговори в Пакистан в понеделник, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще ръководи американската делегация

Но ирански говорител казва, че те „нямат планове за следващия кръг от преговори и не е взето решение“ дали ще присъстват

Двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран трябва да приключи в сряда. В неделя Тръмп отново заплаши да удари ирански електроцентрали и мостове, ако не бъде постигната сделка