Солидно почерпена дама преспа в ареста в Дупница, седнала зад волана с 2,31 промила





Снощи в с. Овчарци е установена 36-годишна водачка на л.а. „Рено“ да управлява след употреба на алкохол. Тестът е отчел резултат 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Водачката е задържана с полицейска заповед.Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.