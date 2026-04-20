Снощи в с. Овчарци е установена 36-годишна водачка на л.а. „Рено“ да управлява след употреба на алкохол. Тестът е отчел резултат 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Водачката е задържана с полицейска заповед.Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Солидно почерпена дама преспа в ареста в Дупница, седнала зад волана с 2,31 промила
20.04.2026
