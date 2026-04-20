



Делът на гласуването на предсрочните парламентарни избори на Gen Z e най-висок към "Прогресивна България" и ПП-ДБ.

Това заяви пред bTV социологът Добромир Живков от "Маркет линкс".

Според него "Прогресивна България" имат ясен мандат за управление и трябва да бъде поета ясната отговорност за излъчването на кабинет.

ПП-ДБ и "Възраждане" са единствените потенциални партньори на "Прогресивна България" за така нареченото конституционно мнозинство за смяната на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главния прокурор, акцентира Добромир Живков.

По думите му ГЕРБ бележат загуба на политическата територия. ПП-ДБ има номинален ръст на загубените след коалицията с ГЕРБ избиратели, посочи Живков.

Това, което се случва с ГЕРБ и ДПС показва мрежите на влияние по места, които вече започват да разбират, че тези, които са управлявали, вече ще бъдат други хора, коментира Добромир Живков.

Към "Възраждане" и ДПС също има негативни тенденции от предсрочните парламентарни избори.

Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" посочи, че подкрепата за "Прогресивна България" не е еднозначна по отношение на своята мотивация.

Според нея Gen Z поколението се е чудело дали да гласува или не, но в края на изборния ден се е активизирало.

"Неговият вот не бе подаден за подкрепа на ПП-ДБ, които бяха инициатори на протестите. "Прогресивна България" е фаворитът на Gen Z поколението", добави Геновева Петрова.