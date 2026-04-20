7 сигнала за изборни нарушения в област Кюстендил в деня на вота, докладвани са на прокуратурата





В ОДМВР-Кюстендил и районните управления в изборния ден са постъпили 7 сигнала за нарушения на изборното законодателство, извършени са проверки, материалите са докладвани на прокуратурата

Служителите на реда не допуснаха нарушения на обществения ред, които да попречат на гражданите да упражнят правото си на вот.

В сектор БДС – ОДМВР, и в районните управления на областта , са издадени 48 удостоверения на граждани, чиито документи са били изгубени, повредени или с изтекъл срок на валидност, за да могат да упражнят правото си на глас.