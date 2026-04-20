ЦИК публикува първи резултати от изборите





Централната избирателна комисия публикува първите официални резултати от изборите за народни представители на базата на 78.24% от преброените бюлетини. Ето какви са те:

Прогресивна България води убедително и много над останалите с 44.481%. За формацията на Румен Радев са гласували 1 099 834 избиратели.

След тях са ПП-ДБ с 13.651%. За тах са гласували 337 534 13.651%

На трето място са ГЕРБ-СДС 13.184%. За тях са гласували 325 989 избиратели



Движение за права и свободи са едва с 5.855%. Затях са гласували 144 768 избиратели.

На пето и последно място за Възраждане с 4.432%. За тях са гласували 109 586