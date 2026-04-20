При 73,87% преброени бюлетини: Прогресивна България води с 48,54% в област Кюстендил





Прогресивна България води с 48,54% в област Кюстендил, сочат данните от преброяването на 78, 87% от бюлетините към 07:00ч. Това означава, че почти половината от гласоподавателите в областта, отишли до урните, са дали своята подкрепа за коалицията на Румен Радев на вота в неделя.Броят на гласувалите доверие е 16 890

На второ място на ГЕРБ-СДС, за които са гласували 6 149 избиратели, което прави 17.671%

Третото място е отредено на ПП-ДБ-2 633 гласа или 7.567%

Резултатите за ДПС-Ново начало са: 1 416 гласа, или 4.069%

БСП-Обединена левица: 1 264 гласа, 3.632%