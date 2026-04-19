45,1% за Прогресивна България, която влиза със 132-ма депутати





Пет партии влизат в 52-ото Народно събрание, сочат данните при 70% паралелно преброяване на социологическата агенция "Маркет ЛИНКС", с която bTV работи. "БСП-Обединена левица" не успява да прескочи 4-процентната бариера с 3% подкрепа.





Политическите формации, които влизат в 52-ия парламент, са:

"Прогресивна България" с 45,1%

ГЕРБ-СДС с 12,6%

ПП-ДБ с 11,4%

ДПС - 8,4%

"Възраждане" с 4,2%

Под 4-процентната бариера остават и МЕЧ с 3,4%, "Сияние" с 3,3%, "Величие" с 2,8%, ИТН с 1,3%, АПС с 1,2%, "България може" с 0,6%.

При това положение разпределението на мандатите е следното:

"Прогресивна България" - 132 депутати

ГЕРБ-СДС - 37 депутати

ПП-ДБ - 34 депутати

ДПС - 25 депутати

"Възраждане" - 12 депутати