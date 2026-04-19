Делян Пеевски, лидер на ДПС към членовете и симпатизантите на ДПС: Вие сте герои! Обичам ви!
Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза - хората. Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори, при тези условия.
Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство, за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС.
Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава.
Нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем.
Благодаря ви, обичам ви!
Най-четено
- 45,1% за Прогресивна България, която влиза със 132-ма депутати
- Делян Пеевски, лидер на ДПС към членовете и симпатизантите на ДПС: Вие сте герои! Обичам ви!
- Eмил Дечев: 631 сигнала са получени за купуване на гласове в полза на ДПС, 318 сигнала - в полза на ГЕРБ
- Борисов: Поздравявам първия!
- 48.79% е избирателната активност на територията на община Дупница към 20:00 часа
- Огромна преднина за Прогресивна България: 39.6%
- Вътрешният министър Емил Дечев: МВР ще бъде безкомпромисно към извършителите на изборни нарушения и престъпления
- 33% e избирателната активност в област Кюстендил към 16:00ч.
- Хванаха гранични полицаи от Елхово да превозат със служебен автомобил 11 незаконни мигранти
Темите от "Страна"
- Делян Пеевски, лидер на ДПС към членовете и симпатизантите на ДПС: Вие сте герои! Обичам ви!
- Eмил Дечев: 631 сигнала са получени за купуване на гласове в полза на ДПС, 318 сигнала - в полза на ГЕРБ
- Борисов: Поздравявам първия!
- Хванаха гранични полицаи от Елхово да превозат със служебен автомобил 11 незаконни мигранти
- Борисов: Тези, които си позволяват да говорят как няма да се коалират с ГЕРБ - никой не им е давал такива аванси
- Делян Пеевски: Избрах държавата на хората!
- 40 000 евро са били подготвени за купуване на гласове в Смолян, трима са в ареста
- Автомобилът на кандидат за народен представител е притискан от 2 големи джипа, имало е заплахи
- Андрей Гюров: Гласувах за страна, в която в парламента се влиза с идеи, с политики, а не с пачки в пояса