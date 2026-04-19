Eмил Дечев: 631 сигнала са получени за купуване на гласове в полза на ДПС, 318 сигнала - в полза на ГЕРБ







Министърът на вътрешните работи Емил Дечев представи данните за работата на МВР в периода на подготовката и провеждането на изборите. Той подчерта, че ръководството на министерството спазва поетия ангажимент за прозрачност и последователност. Ние удържахме на думата си, заяви той, като уточни, че първо е била дадена възможност да бъдат обявени официалните резултати, а едва след като се чуят мненията на политически представители и анализатори, са представени резултатите от полицейските действия.

Той съобщи, че общият брой на сигналите за нарушения в изборния процес е 2974, което представлява увеличение с над три пъти спрямо предходните парламентарни избори. По думите му това е знак за повишено доверие на българското общество към новото ръководство на МВР. Според него все повече граждани и организации са убедени, че подадените сигнали ще бъдат разглеждани сериозно от институциите, ангажирани с провеждането на честни и законосъобразни избори.

Министър Дечев допълни, че образуваните досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите са 614, което е значителен ръст спрямо 2024 г. Броят на задържаните лица достига 425, а съставените предупредителни протоколи по ЗМВР са 6728. Специализираните полицейски операции, проведени преди изборите, са 270 спрямо 229 при предходния вот.

Той представи и информация за 72 прокурорски преписки, свързани със съпричастност на кандидати за народни представители към изборни престъпления, които са препратени към Главна дирекция „Национална полиция“. В изказването си вътрешният министър постави акцент и върху множеството конкретни случаи, по които се работи, като подчерта, че има изключително много сигнали, част от които се открояват с по-висока тежест.

Вътрешният министър благодари на цялото политическо и професионално ръководство за свършената работа на терен. Той отбеляза, че са проведени срещи със състава на всички областни дирекции на МВР, достигайки до ниво районно управление. Министър Дечев поздрави изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, за постигнатите резултати.

Изборният ден приключи, но ние – не. Оставаме на терен и утре, и вдругиден, и така ще бъде занапред. Благодаря на всички колеги за неуморния труд и за съвестното изпълнение на задълженията им, каза главният секретар на МВР. Главен комисар Кандев добави, че полицейската работа по най-сериозните случаи на нарушения на политическите права на гражданите продължава и към този момент.