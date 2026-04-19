



48.79% е избирателната активност на територията на община Дупница към 20:00 часа.

Това са 18 952 души от имащите право на глас общо 38 848.

Най-висока избирателна активност е отчетена в секциите №8 (ОУ ,,Евлоги Георгиев"), №31 (ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий") и №63 (село Дяково, Ритуална зала), съответно 55.73%, 56.07% и 64%.

Най-малко са гласували дупничаните в секция №19 (ОУ ,,Неофит Рилски), където отчетената избирателна активност е едва 31%.