Огромна преднина за Прогресивна България: 39.6%





В 52-рото Народно събрание най-вероятно ще има депутати от шест партии. Това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 20.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA.

„Прогресивна България” печели предсрочния парламентарен вот с 39,6% от гласовете.

Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1 на сто от вота. Следва „Продължаваме Промяната – Демократична България” с резултат от 13,5%.

Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и „Възраждане” (5.1%). Малко над бариерата за влизане в парламента е „БСП – Обединена левица” (4,1%).