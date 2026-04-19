





Вътрешният министър Емил Дечев: МВР ще бъде безкомпромисно към извършителите на изборни нарушения и престъпления

328 сигнала за нарушаване на изборното законодателство са получени в МВР до 16,30 часа, като образуваните досъдебни производства са 26. Това обобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев по време на онлайн брифинг от Центъра за обработка на сигналите в ГДНП.

Извън темата за изборите главният секретар на вътрешното министерство съобщи, че в тунел Траянови врата на АМ „Тракия“ в посока София е получена информация за аварирал автобус. Пътниците са евакуирани, а превозното средство, което към момента не създава проблем за движението, ще бъде изведено с помощта на специализирана техника. Главен комисар Кандев припомни, че с наближаването на края на изборния ден опитите за нарушения на изборното законодателство ще зачестят, но декларира, че МВР е в пълна готовност да реагира.

„Искам да уверя българските граждани, че към този момент има изключително добра работа на Министерството на електронното управление. Под 0,5% машините са създали някакъв технически проблем. Това е огромен успех за нас“, каза на свой ред министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Той съобщи, че в област Монтана в село Септемврийци, член на СИК е извършил деяние, нарушаващо Изборния и Наказателния кодекси. Той е пуснал 10 бюлетини от името на други гласоподаватели, като по случая вече са разпитани двама свидетели. Извършителят е задържан, предстоят и други процесуални действия.

В Кърджали, в село Великденче, дъщерята на кмета на населеното място и нейна приятелка също са пускали бюлетина от името на други граждани. И по двата случая са образувани бързи производства.

МВР ще бъде безкомпромисно към всички извършители на изборни нарушения и престъпления, увери в заключение министър Дечев.