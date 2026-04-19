33% e избирателната активност в област Кюстендил към 16:00ч.





33% е избирателната активност в област Кюстендил към 16:00ч, сочат данните, предоставени от Пресцентъра на Областна администрация

Най-ниска е избирателната активност в Кюстендил- в областния град своя вот са дали 28% от избирателите- от 65022 имащи право на глас, своя вот са упражнили 10 17915.

Следва община Дупница с 36%, където в 74-те секции от имащите право на глас 38848 избиратели, своя вот са дали 13822-ма.

В Бобов дол избирателната активност е 40%- от 6239 избиратели до урните към този час са отишли 2522-ма.

Както на всеки вот, така и на днешния най-активни са избирателите в община Трекляно– от 435, са гласували 269-ма, което прави 62% активност.

В община Невестино е отчетена избирателна активност от 51% - от 1525 избиратели правото си на глас са упражнили 774-има.

46% е избирателната активност в община Кочериново- от 3075 избиратели са гласували 1428-ма, което прави 46%



В Сапарева баня тя е 45%- от 6061 избиратели, правото си на глас са упражнили 2755-има.

В община Бобошево активността към 16:00ч. е 42%- от 1948 избиратели, до урните са отишли 811.

А в община Рила от 2230 избиратели по списъци, са гласували 917, което прави 41%



