Хванаха гранични полицаи от Елхово да превозат със служебен автомобил 11 незаконни мигранти





Служители на РДГП-Елхово разкриха двама свои колеги, заподозрени в корупционни действия. Двамата са задържани заедно с 11 незаконни мигранти

В РДГП Елхово е получена оперативна информация, че през държавната граница ще бъдат преведени незаконни мигранти, които ще бъдат превозени от полицейски служители и предадени за последващо преминаване към вътрешността на страната,

Предприети са незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, при които в ранните часове на 18 април в района на град Елхово е спрян служебен автомобил. В него са установени двама гранични полицаи от ГПУ-Елхово и 11 незаконни мигранти.

Уведомени са Дирекция „Вътрешна сигурност“, дежурен прокурор от Окръжна прокуратура–Ямбол и дежурен следовател.

Служителите на ГПУ-Елхово са задържани за 24 ч със заповеди за задържане на Дирекция „Вътрешна сигурност“.

Незаконните мигранти също са задържани и предадени в СДВНЧ-Любимец, по предварителни данни са от Ирак.

Главна дирекция „Гранична полиция“ категорично е нетолерантна към прояви на корупция сред своите служители. Такива незаконни практики безкомпромисно ще бъдат пресичани и санкционирани от закона.