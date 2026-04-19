Гласувах за една прогресираща България.Гласувах за преразглеждането на сегашния порочен модел. Това заяви след като гласува, водачът на листата на Прогресивна България за 10-и МИР-Кюстендил Явор Гечев.
Гласувах за държава, която не просто да живее по пътя, а някак си да изпреварва нещата и да догонва европейските ни партньори. Един път да сме за добър пример!
Гласувах за децата си най-вече!
И гласувах за един по-добър, прогресиращ кюстендилски край.
Гласувайте и вие!
Явор Гечев: Гласувах за една прогресираща България, за един по-добър, прогресиращ кюстендилски край
19.04.2026
