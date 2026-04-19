



На Томина неделя се почита паметта на Свети Тома, който е бил един от дванадесетте Христови ученици. Познат е с прозвището „неверни“, защото не е повярвал на слуха, че Христос е възкръснал. Когато хората започнали да говорят за изчезналото тяло на Христос, той единствен не повярвал на думите им. Тогава Свети Тома казал, че за да се убеди, трябва да пипне раните от гвоздеите по тялото на Христос. На осмия ден Христос отишъл при него и Свети Тома повярвал в чудото и помолил за прошка.

Свети Тома е един от най-ревностните защитници на Христос. Той проповядвал християнството в Индия, където бил подложен на тежки мъчения заради делото си. Умира като мъченик, а мощите му са положени в Месопотамия. Вярва се, че гробът му има лековити сили и помага на болните.

Томина неделя се нарича последния ден от седмицата след Великден. Познат е още като „Празна неделя“ или „Светла неделя“. На този ден, както и през дните между Томина неделя и Възкресение Христово не се работи на полето и не се захваща тежка работа. Освен това на Томина неделя се боядисват отново яйца, които се раздават за душите на покойните. Вярва се, че по този начин близките им ги предпазват от превъплъщаване. Затова днешният ден е известен и като Великден за покойниците

Денят след Томина неделя се нарича Софинден, който се отбелязвал от хората преди, за да предпазят земите си от суша. На този ден не се пере и не се ядат яйца. Казва се също, че трябва всеки член от семейството да измие лицето си с вода, в която е имало потопено червено яйце.

На Томина неделя имен ден празнуват Тома, Томина, Томислав, Томислава