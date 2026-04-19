Борисов: Тези, които си позволяват да говорят как няма да се коалират с ГЕРБ - никой не им е давал такива аванси





ГЕРБ в сглобки и коалиции няма да участва. Тези, които си позволяват да говорят как няма да се коалират с ГЕРБ - никой не им е давал такива аванси. Направихме си компромисите - повече такива няма да правим. С моделът Копринков-Радев в сглобка няма да участваме.

Наблюдаваме масов провал с машините, точно за тези места, за които предупреждавахме. Частна фирма и някакви хора, които никой не е проверил ходят и пипат устройствата с отвертки. “Ала-бала с машините” сме го чували, лично от Асен Василев.

Призовавам всички наши симпатизанти да излязат и да гласуват. Позициите на ГЕРБ са ясни - проевропейска ориентация и силна България.