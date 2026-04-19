Откриха отрова за мишки в бурканче с бебешка храна





Австрийската полиция съобщи, че в бурканче с бебешка храна на марката HiPP е открита отрова за плъхове, предава "Ройтерс".

Продуктът е бил изтеглен от пазара от над 1000 супермаркета SPAR в страната поради опасения за безопасността.

Полицията в Бургенланд, Австрия, заяви, че проба от едно от 190-грамовите бурканчета с бебешка храна "Моркови и картофи", за които е съобщено от клиент, е дала положителен резултат за отрова за плъхове.

HIPP посочи, че не може да се изключи възможността за вмъкване на опасно вещество в продукта и че бурканите с моркови и картофи може да са били манипулирани.

Консумацията на съдържанието на бурканите може да бъде животозастрашаваща, предупреди компанията.

Полицията уточни, че засегнатите буркани са имали стикер с червен кръг на дъното на буркана и капак, който вече е бил отворен, повреден или липсващ защитен печат, или са имали необичайна миризма.

Тя допълни, че първоначалните лабораторни тестове на подобни буркани, иззети от полицията в Чехия и Словакия, са показали наличието на токсично вещество. Не се дават допълнителни подробности.

Полицията посочи и че властите в Австрия са били предупредени за риска след разследвания в Германия.

HiPP заяви: "Според нашите текущи сведения, тази критична ситуация включва външна криминална намеса, която засяга дистрибуторския канал на SPAR Австрия".

Говорител на SPAR съобщи, че изтеглянето на продукта е предпазна мярка и е засегнало 1500 магазина в Австрия, без да се отрази на търговски обекти другаде.

SPAR и HiPP посъветваха клиентите да не консумират съдържанието на бурканчетата, закупени от SPAR Австрия. Те уточниха, че клиентите ще получат пълно възстановяване на сумата за върнати продукти.

Полицията посъветва клиентите да измият добре ръцете си, ако са влезли в контакт с такъв буркан.