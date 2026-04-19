Тръмп обяви, че американска делегация пътува към Пакистан за преговори с Иран





Тръмп казва, че американска делегация пътува до Пакистан за преговори с Иран

Американският президент заплашва да „изключи“ иранските електроцентрали и мостове, ако не бъде постигната сделка.

• Преговори между САЩ и Иран: САЩ и Иран имат дълъг път, преди да постигнат споразумение, заяви председателят на иранския парламент пред държавните медии в интервю, което изглежда имаше за цел да успокои както политическия елит, така и хардлайнерите.

• Последни новини за преговорите: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се водят „добри разговори“ с Иран, но намекна за известно разочарование, казвайки, че „са станали малко сладки“. И двете страни имат воля да продължат преговорите, но остават редица точки на разногласие, каза турският външен министър.

• Затваряне на пролива: Междувременно движението на кораби в Ормузкия проток остава парализиран след обявяването на Иран, че отново затваря жизненоважния воден път, твърдейки, че САЩ „нарушават доверието“. Танкер и контейнеровоз съобщиха за атаки вчера, докато са преминавали през пролива.