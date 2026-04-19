Зеленски: Всеки долар, платен за руски петрол, е пари за войната в Украйна





Украинският президент Володимир Зеленски осъди решението на САЩ да удължат периода, през който на Русия е разрешено да продава петрол въпреки западните санкции.

Това означава, че страните могат да купуват руски петрол и петролни продукти, вече натоварени на кораби в морето, до 16 май.

САЩ твърдят, че освобождаването е предназначено да облекчи кризата с енергийните доставки, предизвикана от войната между САЩ и Израел с Иран.

Но в изказването си в неделя Зеленски заяви, че „всеки долар, платен за руски петрол, е пари за войната“ в Украйна. Широко разпространени санкции са в сила срещу Русия, откакто президентът Владимир Путин започна пълномащабното си нахлуване в съседната ѝ страна през февруари 2022 г.

Опустошителните атаки на САЩ и Израел срещу Иран го накараха да отмъсти не само на Израел и американските военни бази в Персийския залив, но и на енергийни инциденти и други цивилни обекти в арабските съюзници на САЩ в региона.

Освен това Иран на практика затвори Ормузкия проток - тесният проход, през който обикновено се транспортира около 20% от световния петрол и втечнен природен газ (ВПГ).

Това доведе до сътресения на енергийните пазари, с опасения, че може да последва световна рецесия, ако те не бъдат отворени отново скоро.