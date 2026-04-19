Делян Пеевски: Избрах държавата на хората!

Делян Пеевски, лидер на ДПС и водач на листите в Благоевград и Кърджали упражни правото си на вот и обяви: Избрах държавата на хората!
Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си.
Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!
Така лидерът на ДПС и водач на листата в Благоевград и Кърджали Делян Пеевски коментира вота си, който даде точно 17 минути след осем в китното планинско село Бабяк, община Белица, област Благоевград в избирателната секция в обновеното ОУ “Св.св. Кирил и Методий”.
19.04.2026
