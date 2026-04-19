Откъснати хартиени бюлетини, скрити под бюрото, откриха в секция в Кюстендил





Постъпил е сигнал по електронна поща на 19.04.2026 г. в 12.10 часа Боряна Мусева, в която се съдържат сведения, че в СИК 1029000059 има откъснати хартиени бюлетини, скрити под бюрото.

След извършена проверка на място от членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски се установи, че отделените бюлетини са механично увредени при откъсване от кочана..

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 17 комисията по жалби и сигнали не установява нарушение на ИК по сигнал, регистриран с вх. № 14/19.04.2026 г. в 12.12 ч. в Регистъра за жалби и сигнали, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Дава указание на председателя на СИК 102900059 увредените бюлетини от кочана да се сгънат по подходящ начин и да се опишат като увредени/унищожени.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Ани Петрова Караджинова-Кьосева